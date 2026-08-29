Ligue 1 : Loïs Openda et l’OL concèdent le nul face au Havre après une fin de match folle, Troyes s’impose à Lorient

Après deux premières rencontres qui auront vu le PSG se faire accrocher à Lille et Lens chuter à Strasbourg, la deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi soir avec quatre affiches programmées à 20h45. Candidat à l’Europe, l’OL accueillait Le Havre au Groupama Stadium avec l’ambition d’enchaîner un deuxième succès consécutif. Organisés en 4-2-3-1 avec Nuamah, Boudache et Openda sur le front de l’attaque, les Lyonnais prenaient rapidement le contrôle des opérations et se créaient des occasions franches. Sur un centre d’Openda, Tolisso voyait sa reprise passer à côté (13e). Dans la foulée, Boudache voyait son centre du gauche, dévié, terminer sur le poteau de Mpasi (14e). Sur un fil en début de rencontre, les hommes de Didier Digard s’enhardissaient finalement et Ndiaye faisait briller Grief (26e). Accroché, l’OL éprouvait plus de difficultés à déstabiliser le bloc défensif des Normands et le rythme du match baissait progressivement.

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Si Tolisso sollicitait Mpasi juste avant la pause, le score restait de parité après 45 minutes. Au retour des vestiaires, les Gones revenaient avec de très bonnes intentions offensives. Après la maladresse de Nuamah (59e) et un raté d’Openda (60e), Lyon pensait ouvrir le score, mais le but de Tolisso, à l’affût après un ballon mal repoussé par Mpasi, était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (65e). Malgré les entrées en jeu de Nartey et Fofana, plus que jamais sur le départ en cette fin de mercato, l’OL ne trouvait pas la faille et ce qui devait arriver arriva… Sur l’une des rares situations havraises, Greif devait s’incliner, surpris par la tête de Samatta (0-1, 74e). En fin de match, Paulo Fonseca lançait Abner et Sulc mais c’est bien Openda qui sauvait les siens en égalisant sur le gong après un corner d’Abner et une intervention douteuse de Mpasi (1-1, 87e). Si Nakamura pensait offrir la victoire au HAC dans le temps additionnel, son but était refusé pour une main (90+2e).

Openda sauve l’OL, Troyes sur le podium

Dans les autres rencontres de la soirée, Troyes a réalisé un très joli coup sur la pelouse de Lorient. Au Moustoir, les troupes de Stéphane Dumont ont signé leur première victoire de la saison. Sauvés par leur portier en début de match, les Troyens ont finalement fait craquer les Merlus. D’abord grâce à Ripart, buteur sur penalty (29e), avant que Maronnier ne double la mise quelques minutes plus tard (38e) au terme d’une attaque rapide. En seconde période, l’ESTAC a souffert. Makengo a rapidement réduit le score après une combinaison avec Avom Ebong (51e) mais les visiteurs ont tenu pour préserver trois précieux points dans leur objectif maintien. De son côté, Brest a chuté face à Toulouse (1-2). Mieux rentrés dans le match, les Violets ont logiquement pris les devants par l’intermédiaire de Russell-Rowe (9e) avant que Doumbia n’égalise d’une belle aile de pigeon (18e).

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Dans une rencontre marquée par différents hommages en la mémoire d’Eric Roy, les Toulousains ont finalement repris les devants au retour des vestiaires. Sauvé à plusieurs reprises par Restes, le TFC trouvait la faille sur phase arrêtée. Après un bon coup franc de Casseres, Tapé surgissait pour tromper le portier brestois d’un coup de tête (62e) et offrir la victoire aux siens. Enfin, au Stade de l’Abbé-Deschamps, l’AJ Auxerre a rendu les armes contre Angers. Si Van den Boomen avait rapidement illuminé cette rencontre d’un missile à environ vingt-cinq mètres, les Bourguignons ont ensuite poussé pour revenir. Portées par Labeau Lascary, très présent sur le front de l’attaque, les ouailles de Will Still ont logiquement égalisé grâce à leur numéro 3, auteur d’un enchaînement parfait dans la surface. La différence s’est finalement faite après la pause grâce à deux réalisations signées Djibirin (70e) et El-Ouazzani (78e). Au classement, le LOSC est leader provisoire devant l’OL et Troyes alors qu’Auxerre reste dernier après deux défaites en autant de matches.

Tous les résultats de 20h45

OL 1-1 Le Havre : Loïs Openda (87e) / Ally Samatta (74e)

Brest 2-2 Toulouse : Kamory Doumbia (18e) et Ludovic Ajorque (90+5e) / Jacen Russell-Rowe (9e) et Christ Tapé (62e)

Lorient 1-2 Troyes : Jean-Victor Makengo (51e) / Renaud Ripart (29e, s.p), Lucas Maronnier (38e)

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Auxerre 1-3 Angers : Rémy Labeau Lascary (35e) / Branco Van den Boomen (5e), Harouna Djibirin (70e) et Amine El-Ouazzani (78e)