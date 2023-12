Super League : la sortie saignante de Nasser Al-Khelaïfi

Ce jeudi, le cour de justice de l’Union Européenne a donné son feu vert à la création de la Super League. Une victoire pour l’agence A22 Sports et les deux clubs qui y ont cru jusqu’au bout, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais la partie est encore loin d’être gagnée pour eux puisque l’UEFA et l’ECA n’approuvent pas ce projet et restent plus unies que jamais.

Président de l’association européennes des clubs, mais aussi du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à cette décision.« Ils y voient une victoire mais moi, je ne la vois pas du tout. La décision n’a rien à voir avec la Super League. Toutes les parties prenantes en Europe se serrent les coudes avec le même objectif… (La décision de la CJUE) nous rendra simplement meilleurs et plus forts.» Ses propos sont relayés par RMC Sport. Comme Aleksander Ceferin, le boss de l’UEFA, le président parisien est contre cette Super League. La bras de fer continue…