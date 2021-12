Le message poignant de Lionel Messi à Sergio Agüero

C’est donc enfin officiel. À 33 ans, Sergio Agüero est contraint d’arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Un véritable coup dur pour l’Argentin qui s’est longuement expliqué dans une conférence de presse. Depuis, les hommages se multiplient. Manchester City, l’Atlético de Madrid et même le Real Madrid ont tous eu un petit mot pour le Dun. Cette fois c’est au tour de Lionel Messi d’y aller de son message poignant.

La suite après cette publicité

« Pratiquement toute une carrière passée ensemble, Kun... Nous avons vécu de très beaux moments et d'autres qui ne l'étaient pas, tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain. La grande joie de soulever la Copa América il y a si peu de temps, tous tes exploits obtenus en Angleterre… Et la vérité c’est que ça fait très mal de voir que vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le plus à cause de ce qui vous est arrivé. Vous continuerez sûrement à être heureux, car vous êtes une personne qui transmet le bonheur et ceux d'entre nous qui vous aiment seront avec vous. Maintenant, une nouvelle étape de votre vie commence et je suis convaincu que vous allez la vivre avec le sourire. Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t'aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d'être sans toi sur le terrain, quand je me retrouverai avec l'équipe nationale !!! », a-t-il posté sur son compte Instagram.