OM : Habib Beye est cash sur son avenir

Mais où sera le coach sénégalais à la fin de la saison ? Sous contrat jusqu’en 2027 à l’OM, Habib Beye poursuit son aventure au bord de la Méditerranée avec plusieurs incertitudes. Si la direction de l’OM lui a fait confiance, ses résultats restent peu convenables et son futur semble donc impacté. Ce vendredi, le technicien de 48 ans était présent en conférence de presse avant de recevoir le Stade Rennais au Vélodrome, et il a évité le sujet face aux journalistes.

La suite après cette publicité

« Mon avenir n’a aucune importance. Mon avenir, c’est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd’hui c’est que l’OM et que les joueurs fassent un grand match. Vous verrez, le stade sera là pour voir des joueurs qui font un grand match. Il y a une histoire de la Coupe d’Europe ici à Marseille. J’ai eu la chance en tant que joueur de jouer une finale de Ligue Europa. La qualification, c’est tout ce qui est important à mes yeux et ceux des joueurs. Ensuite, on aura le temps de parler de ma situation. Elle n’est pas importante aujourd’hui ». La fin de saison approche, mais le suspense navigue encore et toujours.