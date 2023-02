OL : les premiers pas attendus d’Amin Sarr

La suite après cette publicité

À la guerre avec Laurent Blanc. Mardi soir, le mercato d’hiver s’est enfin achevé. Et si le Cévenol n’a pas eu le numéro 6 qu’il espérait, il a pu compter sur les arrivées de Dejan Lovren, Amin Sarr et Jeffinho. C’est donc avec eux et le reste du groupe qu’il a à sa disposition qu’il va tenter de sauver la saison de l’Olympique Lyonnais. Mercredi soir face à Brest (0-0), le technicien tricolore n’a pu s’appuyer que sur le Croate au coup d’envoi. Le Brésilien était en tribunes pendant que le Suédo-sénégalais, était sur le banc.

Il s’est levé de sa place à la 48e minute afin d’aller s’échauffer. Numéro 7 sur le dos, il est ensuite entré en jeu à la 70e à la place de Rayan Cherki pour disputer ses premières minutes au sein de son nouveau club. Un club qu’il a rejoint officiellement lundi. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international espoirs suédois d’Heerenveen, Amin Sarr, pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2027 (…) Le montant du transfert s’élève à 11 M€, auquel pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.»

Des débuts timides

Une somme jugée élevée par certains observateurs aux Pays-Bas, qui estiment que le joueur n’était pas assez efficace à Heerenveen (5 buts et 4 assists en 19 apparitions cette saison) pour justifier un tel investissement. Mais Lyon a été convaincu. Lundi, Laurent Blanc a été emballé en conférence de presse. «Il peut amener de la profondeur, c’est un joueur d’espace et il est puissant. Il marque des buts mais peut encore améliorer son efficacité offensive. C’est un jeune qui peut être complémentaire avec Lacazette et d’autres. C’est un profil intéressant.» Il restait à voir ce que cela allait donner sur le terrain.

Présent sur la pelouse du Groupama Stadium une vingtaine de minutes, Amin Sarr, ovationné à son entrée, s’est positionné sur l’aile gauche, lui qui est capable de jouer dans l’axe aussi. Celui qui doit apporter son impact physique et sa puissance a été plutôt timide dans l’ensemble. Il n’a pas forcément eu beaucoup de ballons, ni d’occasions à se mettre sous la dent. Difficile en même temps pour lui de trouver des automatismes avec des joueurs qu’il connaît depuis seulement deux jours. On l’a d’ailleurs vu échanger avec certains d’entre eux, dont Lacazette et Lovren. Il est bien évidemment trop tôt pour le juger mais à Lyon, on attend beaucoup de lui.

L’OL croit beaucoup en lui

Certains supporters n’ont d’ailleurs pas forcément été tendres avec lui sur les réseaux sociaux après le match, estimant qu’il s’était trop caché et qu’il n’avait presque pas touché le ballon. Mais il faut encore du temps pour se prononcer sur son cas et surtout pour qu’il s’adapte. Il ne peut pas non plus régler tous les maux lyonnais. Questionné en zone mixte sur la recrue offensive, Maxence Caqueret a confié : «Ça a l’air d’être un très bon joueur. Après c’est difficile de juger sur quelques minutes. Il n’a pas touché beaucoup de ballons. J’espère que nos deux recrues (avec Jeffinho) vont nous faire beaucoup de bien. En tout cas, on est très contents de les avoir avec nous.» Même son de cloche du côté de Laurent Blanc, présent en conférence de presse après le match.

«Je l’ai vu plusieurs fois. Là, je le côtoie depuis deux ou trois jours. Je pense que ça va être un garçon intéressant. Alors il doit travailler. Il est jeune, il vient d’avoir 22 ans. Mais il a des choses très intéressantes, notamment devant le but bien sûr. Il va vite et ça peut être un très bon complément à Alexandre Lacazette». Mais il a été aligné sur le côté. Blanc a d’ailleurs expliqué son choix : «là on a fait du volume car on savait qu’il y avait des centres. Je lui ai dit d’être à la réception des centres, etc…Il y avait peu d’espaces. J’ai dit à Eric Roy qu’il avait amené le bus de Brest. Il n’y avait pas d’espace. C’est un joueur d’espace aussi Amin. Il aime les espaces, ça va nous permettre de rajouter quelque chose à notre potentiel offensif.» Il aura peut-être l’occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre samedi à Troyes, lui qui a avoué être "heureux de ses débuts" sur ses réseaux sociaux.