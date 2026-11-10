Ligue des Champions (F) : le PSG s’incline à domicile face au Bayern

Le PSG féminin s’est incliné lors de cette 4e journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Deux semaines après être allées chercher le nul à Manchester City, les Parisiennes ont cette fois été battues à domicile par le Bayern Munich 2-1. Elles sont passées complètement à côté de leur première période, notamment avec un but de Kiedrzynek contre son camp (29e) et un autre signé Bühl (40e).

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Malgré une bonne entame de deuxième acte, et la réduction de l’écart de Dudek sur penalty (65e), les joueuses de Paulo Cesar n’ont jamais à revenir. Elles auraient même pu encaisser un troisième but en fin de rencontre à force de se découvrir. Cette 2e défaite en 4 matchs les place au 9e rang de cette première phase (5 points). Le Bayern monte à la 2e place avec 8 unités au compteur.