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Coupe féminine UEFA

Ligue des Champions (F) : le PSG s’incline à domicile face au Bayern

Par Maxime Barbaud
1 min.
Paulina Dudek, la joueuse du PSG @Maxppp
Paris SG 1-2 Bayern Munich

Le PSG féminin s’est incliné lors de cette 4e journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Deux semaines après être allées chercher le nul à Manchester City, les Parisiennes ont cette fois été battues à domicile par le Bayern Munich 2-1. Elles sont passées complètement à côté de leur première période, notamment avec un but de Kiedrzynek contre son camp (29e) et un autre signé Bühl (40e).

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Malgré une bonne entame de deuxième acte, et la réduction de l’écart de Dudek sur penalty (65e), les joueuses de Paulo Cesar n’ont jamais à revenir. Elles auraient même pu encaisser un troisième but en fin de rencontre à force de se découvrir. Cette 2e défaite en 4 matchs les place au 9e rang de cette première phase (5 points). Le Bayern monte à la 2e place avec 8 unités au compteur.

Pub. le - MAJ le
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