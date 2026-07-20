Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo a liké une vidéo accusant l’Argentine de corruption
La Coupe du Monde 2026 est officiellement terminée depuis dimanche soir, et malgré un parcours honorable, l’Argentine n’a pas réalisé le back-to-back. Durant ce mois de compétition, l’Albiceleste a été pointée du doigt par rapport à un arbitrage jugé en sa faveur par beaucoup d’observateurs et d’acteurs du ballon rond, à l’image du sélectionneur égyptien, Hossam Hassan. Sur les plateaux de télévision, l’Argentine n’a pas non plus été épargnée, à l’image de la journaliste espagnole, Pilar Rodriguez Losantos, très dure envers le traitement envers les Argentins. « L’Argentine devait être éliminée, il y a au moins cinq matchs ! Elle est encore dans la compétition grâce à l’aide de la FIFA, qui est l’une des institutions les plus corrompues de la planète terre ! Donc, je n’ai pas du tout peur de l’Argentine, j’ai plus peur de Gianni Infantino. »
🚨📲| Cristiano Ronaldo has liked an Instagram post accusing Argentina of corruption. pic.twitter.com/DiQaLADaxa— Kalshi EPL (@KalshiEPL) July 20, 2026
« Je pense qu’on ne va pas jouer contre l’Argentine, mais contre toute la FIFA qui veut donner la Coupe du Monde à Lionel Messi ! », avait-elle indiqué dans des propos diffusés quelques jours avant la finale, dans l’émission Espejo Público. Des propos visiblement validés… par Cristiano Ronaldo. En effet, la star portugaise a liké une vidéo sur les propos de Pilar Rodriguez Losantos, acquiesçant donc aux accusations de favoritisme arbitral envers les partenaires de Lionel Messi.
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