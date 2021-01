Huesca-FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

A l'occasion de la 17e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Huesca (21h, à suivre en direct sur notre site) pour renouer avec la victoire après le match nul face à Eibar (1-1). Pour cette rencontre, Ronald Koeman devrait s'appuyer sur 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans les buts. Une défense composée, de gauche à droite, par Alba, Lenglet, Araujo et Dest. Busquets et De Jong au milieu de terrain. Pedri en numéro 10, Dembélé et Braithwaite sur les ailes et Messi en pointe.

De son côté, Huesca devrait se présenter en 4-3-3 avec Alvaro Fernandez au poste de gardien. En défense on pourrait retrouver une charnière avec Siova et Pulido, Lopez et Galan sur les côtés. Mosquera en pointe basse du milieu, entouré par Seoane et Mikel Rico. Enfin en attaque, Okazaki, Ontiveros et Ferreiro prendraient place.