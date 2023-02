Al Nassr : Cristiano Ronaldo complique déjà la vie de ses coéquipiers…

La suite après cette publicité

Arrivé en Arabie Saoudite en décembre, Cristiano Ronaldo (38 ans) vit une vie fastueuse depuis sa signature à Al Nassr. Toutefois, les premiers petits défauts de la venue de CR7 dans le Golfe commencent à être pointés du doigt. Dans son édition du jour, Le Parisien nous explique entre autres que les installations d’Al Nassr ne sont pas forcément du standing d’une telle star. Il n’y a par exemple qu’un seul terrain d’entraînement.

Pour le reste, pas de problème. Le quotidien indique que le Portugais s’est bien intégré dans sa nouvelle équipe et qu’il plaisante volontiers avec ses partenaires. Sur le terrain, là aussi, tout semble aller pour le mieux. Al Nassr est leader de son championnat et le quintuple Ballon d’Or a ouvert son compteur buts (sur penalty) lors de la 15e journée face à Al Fateh.

Toutefois, les choses ont changé pour ses partenaires, comme le témoigne l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo. « La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail, avant de poursuivre.

« Cristiano motive tout le monde. Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression. » Sacré CR7 !