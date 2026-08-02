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FIFA : Gianni Infantino visait un salaire XXL

Par Sasha Nahon
1 min.
Le président de la FIFA Gianni Infantino lors d'un congrès de l'UEFA Maxppp

Selon les révélations du Times, Gianni Infantino aurait pu percevoir un salaire annuel de près de 47 millions de livres sterling (environ 55 millions d’euros) s’il avait pris la tête de la future société commerciale de la FIFA, prévue dans le cadre du projet FIFA Forward Enterprise (FFE). Un montant qui représente plus de dix fois sa rémunération actuelle à la présidence de la FIFA.

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Ces révélations alimentent un peu plus la polémique autour du projet, qui a finalement été abandonné face à la vive opposition de plusieurs confédérations, dont l’UEFA, la Concacaf et l’AFC. La FIFA, de son côté, continue de nier toute volonté de « vendre le football » et affirme que ce projet visait uniquement à accroître les revenus redistribués aux fédérations membres.

Pub. le - MAJ le
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