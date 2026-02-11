MU : Wayne Rooney s’en prend violemment au supporter qui ne se coupe pas les cheveux

Quand le supporter le plus célèbre de Manchester United réussit à énerver l’un des joueurs les plus célèbres de Manchester United, ça donne ça. Devenu mondialement connu pour s’être lancé il y a un an et demi le défi de ne plus se couper les cheveux tant que son club de coeur ne gagnera pas 5 matchs de suite, Frank Ilett devra encore patienter suite au match nul concédé face à West Ham hier.

Son live de la rencontre a réuni plus de 150 000 personnes sur ses réseaux sociaux, mais probablement pas Wayne Rooney, visiblement pas très sensible à son humour. La légende britannique n’a pas épargné le supporter de 29 ans en déclarant dans le podcast No Tippy Tappy Football : «je l’enverrais à l’autre bout du pays. Il me rend dingue. On parle de Michael Carrick et de Man United qui tentent de remporter leur cinquième match consécutif, et tout le monde ne parle que de ce type qui se fait couper les cheveux. Je parie qu’il sera dévasté si Man United gagne, car il deviendra insignifiant.»