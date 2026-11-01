Antoine Griezmann snobe la presse française : « je ne veux pas parler, je ne veux plus parler à personne »

Le silence d’Antoine Griezmann face aux médias français continue de susciter des interrogations. Depuis son départ de l’équipe de France, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid n’a plus accordé la moindre interview à la presse tricolore. En déplacement en Floride pour réaliser un grand format sur sa nouvelle vie à Orlando, Téléfoot a une nouvelle fois tenté de recueillir ses impressions. À la sortie de son entraînement, l’attaquant s’est montré cordial, mais n’a pas souhaité s’exprimer davantage : « Je suis heureux. Je suis sur la route là. C’était mon rêve. […] Je suis très heureux, mec. Merci d’être venu en tout cas. Je kiffe de ouf. » Après avoir appris que le journaliste l’avait attendu pendant 5h, Griezmann a finalement été très clair : « Je suis désolé, mais je ne veux pas parler. Je ne veux plus parler à personne. C’est contre personne. »

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Une attitude qui a provoqué l’incompréhension de Bixente Lizarazu, consultant, qui regrette cette distance entretenue avec les médias français. L’ancien international estime qu’une certaine rancœur pourrait subsister après la fin de l’aventure tricolore à l’Euro 2024 et l’annonce de sa retraite internationale. Il a ainsi lancé un appel au numéro 7 : « on a l’impression qu’il y a une petite rancœur sur cette fin difficile à l’Euro 2024. Ensuite, il a annoncé qu’il avait arrêté l’équipe de France. Il n’a pas envie de parler aux journalistes français. Enfin, moi, j’ai juste envie de lui dire que quoi qu’il arrive, c’est une légende de l’équipe de France, c’est du football français et que les supporters l’adorent et que c’est dommage de se priver de ça. Parce que s’il est énervé après quelqu’un, mais pas après nous, il n’y a pas de raison. Parle-nous Antoine, parle-nous. »