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OM : la réaction à chaud de Garcia

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ulisses Garcia @Maxppp

L’OM s’est incliné 4-1 sur la pelouse de Besiktas. Un résultat sévère, qui a pris forme en deuxième période après un bon rendu en première mi-temps. Interrogé par Canal+, le latéral gauche Ulisses Garcia a réagi à chaud.

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« Difficile de trouver les mots après 90 min. On a bien commencé en première. Sur la deuxième, ils poussent, sur les phases de transition, on était un peu ouvert, ils ont été trèsefficacese aussi. Ca a été difficile en 2e, ils ont marqué vite. La deuxième mi-temps a été très difficile pour nous. On savait que ça allait être dur ici à l’extérieur. On sait qu’on est dans une phase difficile. Il faut tout donner pour le dernier match et après travailler durant la trêve », a lancé le Suisse.

Pub. le - MAJ le
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