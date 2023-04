Une star des Three Lions et un cador de Premier League au cœur d’un scandale d’adultère

Un scandale de plus en Angleterre. The Sun révèle qu’un responsable d’un cador de Premier League a aidé une star des Three Lions à faire taire sa maîtresse récemment, par peur que la vérité n’éclate au grand jour et brise son mariage. Le tabloïd britannique ajoute que le joueur en question, qui avait commencé à fréquenter la mère célibataire avant même de se marier, aurait trompé sa femme à plusieurs reprises dans des hôtels à l’occasion des matchs à l’extérieur loin de Londres.

L’étau s’est resserré autour du footballeur, dont la femme a commencé à avoir des soupçons de tromperie. Ce qui a conduit le joueur, avec l’aide d’un responsable de son club et de ses avocats, d’entamer des négociations avec sa maîtresse pour la faire taire. En fin de compte, un chèque de 20 000 £ (22 628 €) a permis de couvrir l’affaire et de trouver un accord de non-divulgation, impliquant l’effacement des photos et messages "olé-olé" en la possession de la maîtresse du joueur en question. Suffisant pour mettre un point final à ce nouveau scandale ?

