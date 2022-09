OGC Nice - AS Monaco : les compositions officielles

Ce dimanche à 20h45, l' Allianz Riviera accueille le derby de la Côte d'Azur entre l'OGC Nice et l'AS Monaco comptant pour la sixième journée de Ligue 1. Cette rencontre, qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, est importante pour les deux équipes puisque Niçois et Monégasques ont réalisé un mauvaise début de saison avec seulement cinq points. À quelques jours du début de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence pour les Aiglons et de la ligue Europa pour le club de la Principauté, l'objectif sera de lancer la saison en prenant les trois points face au rival.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Lucien Favre devra se passer des services de Mario Lemina, suspendu. Si Sofiane Diop débute sur le banc, Gaëtan Laborde est titularisé aux côtés de Nicolas Pépé et Andy Delort à la pointe de l'attaque. De son côté Philippe Clement, qui est privé de Guillermo Maripan, suspendu, aligne Malang Sarr en défense central. À la pointe de l'attaque, Krépin Diatta est préféré à Wissam Ben Yedder.

Les compositions officielles :

OGC Nice : Schmeichel – Todibo, Dante, Viti – Attal, Ramsey, Thuram, Bard – Pépé, Delort, Laborde.

AS Monaco : Nübel – Disasi, Badiashile, Sarr, Caio Henrique, Ruben Aguilar – Fofana, Camara, Golovin, Diatta - Embolo