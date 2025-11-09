CdM U17 : le Maroc gagne 16-0 contre la Nouvelle Calédonie et gratte une folle qualification

C’est peut-être un match qui ne se reproduira jamais dans un Mondial U17 : 81 tirs, 16 buts. Ce dimanche, le Maroc défiait la Nouvelle-Calédonie lors du Mondial U17. Les Lionceaux de l’Atlas, battus par le Portugal (0-6) et le Japon (0-2), étaient quasiment éliminés et devaient réaliser un exploit pour se qualifier. Dans un Mondial à 48 équipes, avec les huit meilleurs troisièmes qualifiés, le Maroc devait donc s’imposer très largement pour garder un mince espoir de qualification. En face, la Nouvelle-Calédonie avait réussi l’exploit d’accrocher le Japon (0-0).

Dans ce match, le Maroc a rapidement ouvert la marque grâce à Bilal Soukrat (3e), avant que Oualid Ibn Salah ne s’offre un doublé dans la foulée (11e, 18e). 3-0, puis le match a basculé dans une autre dimension après la double expulsion de deux joueurs de la Nouvelle-Calédonie, réduite à neuf dès la 29e minute. Avec un Maroc lancé à la poursuite d’un goal-average positif, on s’attendait à un match prolifique et à sens unique. Ça n’a pas manqué. À la mi-temps, le score était déjà de 7-0 pour le Maroc grâce à des buts d’Abdelali Eddaoudi (doublé), Ilyas Hidaoui et Ziyad Baha. Même son de cloche au retour des vestiaires avec plusieurs nouveaux buts signés Nahel Haddani (doublé), Zakari El Khalfioui ou encore Abdellah Ouazane (doublé), Ismail El Aoud (doublé). Avec ce très large succès, le Maroc, troisième de son groupe avec 3 points, termine avec une différence de buts de +8 et assure miraculeusement son ticket pour les 16es de finale de la compétition. Difficile d’imaginer d’autres nations atteindre une telle différence de buts en terminant troisièmes de leur groupe. Le Maroc s’offre également un record en devenant la première nation à marquer 16 buts dans un Mondial de la FIFA.