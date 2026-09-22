Pourquoi le Bayern Munich va bloquer Olise, le cas Vinicius Jr secoue le Real Madrid

Objectif 2028 pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich a subi la pression du Real Madrid cet été au sujet de Michael Olise et ce dossier n’est sûrement pas définitivement bouclé. Pourtant, on est très serein côté bavarois et on n’a absolument pas prévu de laisser filer le Français. Le journal Bild explique même pourquoi le Bayern Munich ne vendra jamais Michael Olise. L’UEFA l’a annoncé la semaine dernière, la finale de la Ligue des Champions 2028 aura lieu à l’Allianz Arena. Comme en 2012, le Bayern Munich rêve de rejouer une finale à domicile, mais espère cette fois un scénario différent. Le club entraîné par Vincent Kompany a été éliminé en demi-finale la saison dernière par un PSG surpuissant, mais ce Bayern progresse encore, et l’idée de la direction est évidemment de disputer la finale 2028 à domicile, avec un Michael Olise au sommet de son art. Encore auteur d’un triplé la semaine dernière contre l’Union Berlin, l’international français est le meilleur joueur du Bayern. Hors de question donc de le laisser partir !

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Vinicius Junior est dans le viseur

« Vinicius Jr est un problème » écrit par exemple le journal Sport. « Le Brésilien est parti du mauvais pied après son renouvellement et Mourinho commence à se lasser de ses mauvaises performances », ajoute le quotidien catalan, qui profite forcément de cette situation compliquée au Real Madrid. L’ailier brésilien est ciblé pour ses nombreux loupés, notamment contre Elche, mais aussi pour un repli défensif par toujours modèle, ce qui met en difficulté Marc Cucurella qui vit des débuts mitigés avec le Real Madrid. Le journal AS met d’ailleurs en parallèle les performances décevantes de Vinicius Jr, aux dernières entrées intéressantes de Yan Diomandé. Passeur décisif pour la première fois la semaine dernière, l’international ivoirien semble prendre la mesure de son rôle au Real Madrid. Son entrée contre l’Atlético a été intéressante, même s’il aurait pu mieux faire sur sa grosse occasion. Diomandé doit progresser, le Real le sait, José Mourinho aussi, mais son profil est différent et Vinicius Jr pourrait bien en faire les frais.

L’affaire Xhaka secoue la Suisse

En Suisse, une étrange affaire secoue le pays. Granit Xhaka est dans le viseur des autorités suisses pour s’être procuré de faux certificats covid comme le rapporte Blick. Le parquet de Lucerne a lancé une enquête et le joueur doit être entendu par les autorités début octobre. Bénéficiant de la présomption d’innocence, il risque jusqu’à cinq ans de prison. Vu le bruit que fait cette affaire, Granit Xhaka n’a eu d’autre choix que de réagir. « À l’époque, la question de la vaccination contre la Covid-19 me causait une grande inquiétude et suscitait chez moi de sérieuses réserves. J’éprouvais une profonde méfiance à l’égard du vaccin et j’étais en proie à l’angoisse et au doute. C’est dans cet état émotionnel troublé que je me suis procuré une attestation de vaccination (…). C’était une erreur. J’en suis désolé », a expliqué le capitaine de Sunderland sur son compte Instagram. Première conséquence pour Xhaka, il ne disputera pas les prochains matchs de la Suisse et va donc manquer le premier rassemblement international de la saison.