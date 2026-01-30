8 clubs veulent relancer Raheem Sterling

Il y a 10 ans, un Raheem Sterling libre aurait certainement attiré cinq fois plus de clubs. Mais même à 31 ans et une demi-saison blanche dans les jambes, l’international anglais garde une certaine cote en Angleterre, et même en Europe. Mercredi, Chelsea avait annoncé, d’un commun accord avec le joueur, la résiliation de son contrat courant jusqu’en juin 2027.

L’information n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. À en croire le Daily Mail, 8 clubs ont déjà manifesté un intérêt pour récupérer gratuitement l’international anglais (82 sélections, 20 buts). Le média précise que Sterling serait enclin à faire de "gros sacrifices" pour rejouer immédiatement. L’ailier formé à QPR aurait confié à son entourage être prêt à jouer pour moins d’un tiers du salaire qu’il percevait à Chelsea, à savoir 375 000 euros par semaine (environ 1,5 M€ par mois).

Tottenham, Naples, le Bayern Munich sur Sterling

Naples, qui vient de perdre Noa Lang, parti à Galatasaray, y voit une opportunité après avoir déjà réalisé l’énorme coup Kevin De Bruyne l’été dernier. Le Daily Mail ajoute que Tottenham serait un candidat sérieux pour le récupérer, alors que Richarlison et Dominic Solanke sont blessés, et que Randal Kolo Muani et Mathys Tel ne donnent pas satisfaction.

Fulham, surprise de cette saison en Premier League avec une étonnante 7e place, serait aussi intéressé, tout comme Crystal Palace et West Ham. De son côté, le Daily Mirror évoque "7 clubs de niveau Ligue des Champions". Déjà intéressé pour le faire venir l’été dernier, le Bayern Munich serait toujours en course. Quant à Sterling, il ne fermait plus totalement la porte à l’idée de quitter l’Angleterre.