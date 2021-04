Harvey Elliott signe chez New Balance !

La rumeur courait depuis de nombreux mois et c'est désormais officiel, Harvey Elliott rejoint New Balance. La firme de Boston signe le jeune prodige appartenant à Liverpool et évoluant actuellement en prêt à Blackburn.

Quelques semaines après la signature de Bukayo Saka, New Balance s'offre une nouvelle étoile montante du football. Âgé de seulement 18 ans, Harvey Elliott s'est montré aux yeux du grand public à Liverpool avant d'être prêté en Championship où il bénéficie d'un temps de jeu conséquent. C'est d'ailleurs chez les Reds que les rumeurs au sujet d'une signature chez NB ont pris de l'ampleur puisque le jeune milieu de terrain a porté des chaussures de la marque américaine pour la première fois en pré-saison face à Aston Villa. Depuis, le natif de Londres n'a plus lâché ses New Balance et il semblait évident que ce n'était qu'une question de temps avant que la collaboration entre les deux parties soit officielle.

« Je suis satisfait de mes performances cette saison, mais je suis aussi concentré pour amener mon jeu à un autre niveau en travaillant dur. Ça fait du bien de travailler avec une marque mondiale qui veut m’aider à y arriver. » Explique Harvey Elliott qui porte la Furon v6+ depuis maintenant plus de six mois dans un coloris rouge et noir inédit. On le sait, en 2021, il n'y a pas que le terrain qui compte pour les footballeurs. Les collaborations avec les équipementiers ont aussi une place très importante, et avec la pandémie mondiale, de nombreux équipementiers comme Nike changent de stratégie pour s'adapter à la crise économique. En tout cas, cette période particulière ne semble pas perturber New Balance qui enchaîne les signatures alors qu'une possible arrivée de Raheem Sterling dans les rangs de l'équipementier américain continue de faire parler...