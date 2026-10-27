Tensions à l’extérieur, Ousmane Dembélé agacé, leaks : la soirée du Ballon d’Or 2026 marquée par de nombreux couacs

La grande cérémonie du Ballon d’Or a connu quelques couacs. Alors que Harry Kane a été sacré Ballon d’Or 2026 devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, la cérémonie organisée au London Palladium a été perturbée par une succession d’imprévus. Mais la plus grosse bévue est survenue avant même le début de la soirée, lorsque le site officiel du trophée a publié par erreur des articles annonçant le sacre de l’attaquant anglais. Des contenus consacrés à Mbappé et Yamal ont ensuite été mis en ligne, semant le doute à quelques heures du verdict.

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Le FC Barcelone a failli louper le début de la cérémonie

Face aux interrogations, les organisateurs ont expliqué que ces portraits avaient été préparés à l’avance pour chacun des nommés et publiés par inadvertance, assurant qu’ils ne révélaient rien du classement final. Les problèmes ne se sont toutefois pas limités à cet incident. Selon RMC Sport, plusieurs joueurs, dont Ousmane Dembélé, ont dû patienter environ une heure à leur hôtel avant de pouvoir rejoindre le lieu de la cérémonie. Les conditions d’accueil auraient également provoqué des tensions, alors que certaines installations n’étaient pas encore prêtes à l’arrivée des invités.

À l’extérieur du théâtre, la situation s’est aussi tendue : selon le quotidien britannique The Independent, des dizaines de supporters ont tenté de franchir les barrières de sécurité pour se rapprocher du tapis rouge. La police a dû intervenir afin de rétablir le calme. Le début de la cérémonie a finalement été retardé d’environ 45 minutes, en raison des embouteillages dans les rues de Londres et de soucis d’accès. Ce qui a agacé la délégation du FC Barcelone, arrivée tardivement à la cérémonie.

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Ousmane Dembélé agacé auprès de l’organisation

Le tapis rouge a, lui aussi, été le théâtre d’une scène pour le moins embarrassante. Un photographe a traversé le plateau de DAZN alors que des intervenants étaient en direct. Ce qui a créé une altercation et le photographe a fini par s’emporter, lançant au journaliste : «arrêtez de me toucher !», avant qu’un agent de sécurité n’intervienne. Les difficultés ont continué après la remise des trophées. Selon la presse britannique, aux alentours de 23h40, le tapis rouge était encore bondé, les véhicules chargés de récupérer les invités ne parvenant pas à rejoindre correctement la sortie du London Palladium.

Certains joueurs ont ainsi attendu plus de trente minutes avant de pouvoir quitter les lieux. Agacé par la situation, Ousmane Dembélé serait allé se plaindre auprès des organisateurs, avant de revenir sur ses pas et d’échanger notamment avec Michael Olise. Cette 70e édition aura donc été marquée par une organisation particulièrement chaotique, mais n’enlève rien à la belle soirée d’Harry Kane, lauréat du trophée devant ses supporters en folie au bout d’une soirée qui a paru très longue pour les téléspectateurs, lassés par les nombreuses coupures publicitaires.