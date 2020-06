Juan Bernat clame son amour pour le PSG

Arrivé dans la discrétion au Paris Saint-Germain à l'été 2018 pour 5 M€, en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat (27 ans) est devenu un élément essentiel du onze de Thomas Tuchel. En effet, l'Espagnol est revenu à son meilleur niveau dans la capitale française après son passage mitigé en Allemagne. Mais le latéral gauche arrive en fin de contrat en juin 20221 avec les Rouge et Bleu et n'a toujours pas trouvé un accord sur une prolongation de contrat. Quoi qu'il en soit, le défenseur se sent bien en France et aimerait rester le plus longtemps possible au PSG.

«J'ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j'apprenne le français. Ça ressemble à un mix entre l’espagnol et le catalan, mais je suis loin de le maîtriser, confie Bernat dans un entretien accordé à So Foot. Je parlais mieux l’allemand que le français. Ça viendra. Je prends des cours, mais il va falloir que je m’investisse un peu plus. Pour l’instant, je ne suis pas très constant dans ce domaine...»