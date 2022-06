Le conflit Mbappé-Le Graët fait exploser l'Equipe de France, Chelsea va rater son mercato à cause du rachat

La suite après cette publicité

Nouveau conflit entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët

Quelques heures après la parution d'un entretien de Noël Le Graët ce dimanche dans le JDD, Kylian Mbappé a contredit les propos du président de la FFF. Ce dernier avait déclaré que la star des Bleus «ne voulait plus jouer en équipe de France» car elle «trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son penalty raté lors de l'Euro 2020 en huitièmes et les critiques sur les réseaux». Ses propos n’ont pas du tout plu au joueur français qui lui a rapidement répondu hier en fin de journée sur les réseaux sociaux. L'attaquant du PSG a révélé que s'il avait voulu arrêter «c'était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme...». Joint par RMC Sport, Noël Le Graët a répondu au tweet de Mbappé. Il affirme comprendre le parisien : «Je suis d'accord avec lui. J'ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité.» a-t-il déclaré.

Frenkie de Jong détient la clé de son avenir

On file en Espagne, plus précisément en Catalogne. Mundo Deportivo fait état de l’affaire Frenkie de Jong à Barcelone. «Il a les clés de son avenir en main» pour le journal. Richard Arnold, directeur général de Manchester United, a admis que les Red Devils «font tout ce qu’ils peuvent pour De Jong». Le club catalan serait prêt à le laisser partir pour 80 voir 100 millions d'euros. Les Anglais ont fait de l'international Oranje leur principale cible de l'été. Le joueur lui, ne serait pas contre rejoindre Erik ten Hag qui le fera jouer titulaire, alors que sa place sur le terrain n’est pas à 100% assurée avec le Barça. Mais De Jong est attaché au club catalan, surtout que les Culés ont les moyens de le garder maintenant.

Chelsea peut rater son mercato à cause du rachat

Avec le potentiel départ d’un buteur du calibre de Romelu Lukaku, Chelsea va devoir compenser ce manque en recrutant un attaquant reconnu. Les Blues ont jeté leur dévolu sur Raheem Sterling. Selon certaines sources du Daily Telegraph, City réclamerait entre 60 et 70 millions d’euros pour l'international anglais. Chelsea penserait aussi à Christopher Nkunku, mais Leipzig demanderait des émolument beaucoup trop conséquent pour laisser partir le Français. Surtout que d’après le Daily Express, c’est compliqué niveau finances à Chelsea depuis le rachat. Le tabloïd parle carrément de «coupes budgétaires» dans ses pages intérieures. Pour cet été Thomas Tuchel s’est résigné à faire des achats raisonnables le temps que les nouveaux propriétaires font du ménages dans les dossiers financiers laissés par Abramovich. En attendant, le coach allemand espère toujours enrôler un remplaçant à Rüdiger, on parle actuellement de Josko Gvardiol, Matthijs de Ligt et Milan Skriniar.