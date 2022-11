Liga : Villarreal domine l'Espanyol

Pour la 14e journée de Liga, Villarreal se déplaçait sur le pelouse de l'Espanyol Barcelone avec la possibilité de remonter à la 8e place du classement en cas de victoire. C'est chose faite après ce court mais précieux succès (1-0) dans cette rencontre. Et c'est un Français qui a marqué.

Si Etienne Capoue et Francis Coquelin étaient bien titulaires du côté du Sous-Marin Jaune, c'est le malheureux Benjamin Lecomte qui a marqué contre son camp. L'ancien gardien de Monaco a inscrit un but gag en envoyant le ballon dans son propre but après avoir voulu dégager du pied une frappe adverse. Avec cette victoire Villarreal remonte à la 8e place et revient à 5 points du podium.