La LFP et Kipsta dévoilent les ballons de la Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2023-2024

Comme tous les ans, la Ligue de Football Professionnel dévoile les nouveaux ballons qui rouleront sur les 36 différentes pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 la saison prochaine, du Parc des Princes (PSG) au Matmut Atlantique (Bordeaux) en passant par les deux nouveaux dès l’été prochain, le Stade Guy Piriou (Concarneau) et le Stade Marcel-Tribut (Dunkerque), tous deux promus dans l’antichambre du football français.

La suite après cette publicité

Le design du ballon confectionné par Kispta, marque football du groupe Decathlon sous contrat avec la LFP jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, n’est pas vraiment différent des deux cuirs utilisés lors du dernier exercice, si ce n’est les couleurs. En effet, le rose vient accompagner le bleu foncé et le vert fluo, qu’on retrouve sur le logo de la L1. Le magenta, quant à lui, s’ajoute au duo turquoise-dark blue, présent sur le logo de la deuxième division.

À lire

PSG : le beau geste du CUP pour Sergio Rico

«Grâce au thermocollage de leurs douze panneaux en polyuréthane (ballon sans fil de couture), ils offrent une meilleure sphéricité et résistance. Ils confèrent ainsi des sensations de jeu exacerbées grâce au composant texturé microfibre accompagné de mousse et de rainures. Conception exclusive de Kipsta, ils présentent notamment pour caractéristique une grande stabilité de trajectoire. Imaginés, testés et créés en France, ces ballons disposent du label FIFA QUALITY PRO», précise le communiqué quant aux technologies utilisées par le fournisseur officiel du football professionnel tricolore.