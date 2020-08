PSG : Leonardo et Jorge Mendes vont discuter de Cristiano Ronaldo

100 M€ de transfert, 30 M€ de salaire annuel. La Juventus Turin n'a pas hésité à investir lourdement sur Cristiano Ronaldo, alors 33 ans, lors du mois de juillet 2018. La Vieille Dame avait une obsession en tête, celle d'aller chercher la Ligue des Champions après deux échecs en finale en 2015 (contre le FC Barcelone) et 2017 (contre le Real Madrid de... CR7). En allant chercher le meilleur buteur de l'histoire de la compétition (131 buts à l'heure actuelle), la Juve chamboulait l'échiquier européen et en profitait pour braquer à nouveau les projecteurs sur une Serie A devenue trop banale.

Deux ans plus tard, le constat est terrible : élimination en quart de finale contre l'Ajax Amsterdam en 2019, élimination contre l'OL en 2020. Cristiano Ronaldo n'y est pour rien, loin de là. Au contraire, il est celui qui a porté la Juve sur ses épaules. La preuve, il est le seul Turinois à avoir marqué après la phase de poule depuis son arrivée ! Un triplé contre l'Atlético en huitième de finale retour en 2019 puis deux buts inscrits face à l'Ajax (1 à l'aller, 1 au retour), et un doublé inscrit contre l'OL vendredi soir pour maintenir l'espoir.

Au-delà des statistiques, en l'absence de Paulo Dybala, il s'est décarcassé aux quatre coins du terrain. Pour amener de la vitesse dans la construction, pour tenter sa chance, pour secouer ses coéquipiers. Aucun n'avait sa détermination, c'est une certitude, et son visage fermé après la rencontre en disait bien plus que les déclarations de certains joueurs de son équipe... La sœur de CR7 ne s'est d'ailleurs pas retenue pour écrire sur Instagram. « Tu as été meilleur que n'importe qui. Je suis fière de te voir jouer et de voir ton implication. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est même impossible! Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même, et tu es toujours le meilleur joueur.»

Le PSG, une option toujours explorée

S'il est venu pour la Ligue des Champions, alors son passage à la Juventus est pour l'instant un échec, et on l'imagine mal se satisfaire de deux championnats italiens en plus sur son palmarès. Ce nouveau revers rentre même sûrement dans la liste de ses plus grandes désillusions. Alors forcément, la question de son avenir à la Juventus, où il dispose d'un contrat jusqu'en 2022, est vite, très vite, arrivée sur le tapis. Dès la fin de la rencontre, le président turinois Andrea Agnelli a été interrogé sur le sujet. « Il va rester avec nous, je suis sûr que Cristiano jouera également pour la Juventus la saison prochaine. Il est un pilier de cette équipe. » Une déclaration pleine d'optimisme, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité.

Parce qu’à travers sa carrière, Cristiano Ronaldo a gagné une forme de liberté, malgré les tarifs pharaoniques qui entrent en jeu, celui de décider de son avenir. C'est lui qui avait demandé à quitter le Real Madrid en 2018, obtenant gain de cause. Que fera la Juventus s'il réédite le coup ? Selon nos informations, l'international portugais de 35 ans réfléchit bel et bien à son avenir et a demandé à son agent d'organiser les premiers rendez-vous avec d'autres équipes. Lesquelles ? Après avoir tout gagné avec Manchester United, tout gagné avec le Real Madrid, pas tout gagné avec la Juventus Turin, les options se réduisent. Et le Paris Saint-Germain est forcément considéré comme une option viable. Ronaldo envisage un départ de la Juventus, et est intéressé par la destination parisienne. Cela tombe bien, son agent Jorge Mendes dispose de bonnes relations avec Leonardo. L'agent portugais a ainsi joué un rôle dans le transfert de Keylor Navas au PSG.

Discussions prévues à Lisbonne

Des premiers contacts sur le sujet ont déjà eu lieu entre les deux hommes, une information que le PSG ne confirme cependant pas. Pour un joueur de cette dimension, les discussions seront forcément longues et étalées dans le temps. Première étape : Lisbonne. Jorge Mendes sera sur place, tout comme Leonardo, à l'occasion du Final 8 de la Ligue des Champions. Le cadre idéal pour entrer dans le vif des discussions et voir ce qui est réalisable ou non. Il y a quelques jours, France Football évoquait la frustration de Cristiano Ronaldo un soir d'octobre 2019 et la perspective, effleurée, d'un transfert au PSG. Les choses pourraient devenir bien plus concrètes à l'occasion du Final 8. Une opération forcément compliquée d'un point de vue financier, mais le club de la capitale s'est récemment délesté de gros salaires comme ceux d'Edinson Cavani (18,4 M€ brut/an) et de Thiago Silva (15,2 M€ brut/an), en plus de Thomas Meunier, et d'autres pourraient suivre comme Alphonse Aréola, sur le départ.

Dans quelle mesure l'élimination précoce de la Juventus Turin jouera sur l'envie de CR7 de changer d'air ? Le Portugais a réservé sa première déclaration pour ses réseaux sociaux. « La saison 2019/20 est terminée pour nous, bien plus tard que d'habitude mais encore plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser les hauts et les bas car la pensée critique est le seul moyen de s’améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous appeler l'un des meilleurs et des plus grands clubs du monde. (…) Puissent ces courtes vacances nous permettre à tous de prendre les meilleures décisions pour l'avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais. »