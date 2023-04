LdC : gros coup dur pour Naples avec le forfait de Victor Osimhen

C’est ce qu’on appelle un gros coup dur. À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions entre l’AC Milan et Naples, l’actuel leader de Serie A vient de communiquer son groupe pour affronter les Rossoneri. Et comme on pouvait le craindre, il n’y a pas trace de Victor Osimhen.

Absent depuis trois semaines à cause d’une déchirure aux adducteurs, l’attaquant aux 25 buts cette saison n’est pas suffisamment remis et doit déclarer forfait. L’ancien Lillois est tout de même sur le bon chemin. Il s’entraîne à part et tente d’être disponible pour le match retour la semaine prochaine au stade Diego-Maradona.

