Le Borussia Dortmund donne des nouvelles de Konstantinos Karetsas

Le Borussia Dortmund a bien entamé sa campagne de Ligue des Champions en l’emportant à domicile sur Villarreal (3-2) ce soir. Malgré cela, le club allemand est inquiet pour l’état de santé de Konstantinos Karetsas. Titulaire, le tout jeune milieu offensif est sorti dès la 27e minute, évacué sur civière après s’être senti mal.

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Le club allemand a communiqué au sujet de son joueur et a tenu à rassurer. « Konstantinos Karetsas a dû quitter le terrain lors du match contre Villarreal en raison de problèmes circulatoires. Kosta va relativement bien compte tenu des circonstances, il est en route vers l’hôpital pour des examens complémentaires. »