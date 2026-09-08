Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund donne des nouvelles de Konstantinos Karetsas

Par Maxime Barbaud
1 min.
Konstantinos Karetsas avec le Borussia Dortmund @Maxppp
Dortmund 3-2 Villarreal

Le Borussia Dortmund a bien entamé sa campagne de Ligue des Champions en l’emportant à domicile sur Villarreal (3-2) ce soir. Malgré cela, le club allemand est inquiet pour l’état de santé de Konstantinos Karetsas. Titulaire, le tout jeune milieu offensif est sorti dès la 27e minute, évacué sur civière après s’être senti mal.

La suite après cette publicité

Le club allemand a communiqué au sujet de son joueur et a tenu à rassurer. « Konstantinos Karetsas a dû quitter le terrain lors du match contre Villarreal en raison de problèmes circulatoires. Kosta va relativement bien compte tenu des circonstances, il est en route vers l’hôpital pour des examens complémentaires. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Dortmund
Konstantinos Karetsas

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier