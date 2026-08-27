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Coupe du Monde

L’UEFA envisage de porter plainte contre Gianni Infantino

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gianni Infantino @Maxppp

Affolant la planète football par son projet de vendre le produit Coupe du Monde à des investisseurs extérieurs, le président de la FIFA, Gianni Infantino a fait l’objet de certains levés de boucliers. L’UEFA s’est notamment opposée à lui et envisage même désormais une action de justice.

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Selon The Times, les avocats de l’UEFA vont soumettre à la justice américaine des documents juridiques affirmant que le projet de vendre 20% de la Coupe du Monde pour 4,2 milliards de dollars est un montant trop bas et envisage de porter l’action en justice.

Pub. le - MAJ le
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