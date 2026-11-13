Suivez la rencontre France - Italie espoirs en live commenté

30' : Coulibaly semble s’être fait mal après un duel avec Dagasso. Coup franc pour la France.

28' : Après un excellent contrôle dans le cœur du jeu, GOmis veut lancer Bahoya dans la profondeur. Sa transmission manque de précision.

26' : Camarda trouve le chemin des filets après un bon centre de Comuzzo côté gauche. L’attaquant est signalé hors-jeu finalement.

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25' : Pas mal de rythme dans ce match, mais peu d’occasions pour l’instant.

24' : Bahoya est lancé en profondeur sur un coup franc très lointain. Le buteur part vers le but, mais est signalé hors-jeu.

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23' : Les relances françaises sont meilleures, le pressing italien est peut-être un peu moins intense qu’en début de match.

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22' : Gomis obtient un coup franc après un nouveau dribble réussi.

21' : Longue phase de possession française, l’une des premières de la partie.

19' : Sur une énième perte de balle de Versini, Camarda peut servir Fini dans la surface, mais l’ailier ne parvient pas à amortir le ballon.

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18' : Versini ne fait pas un bon début de match. Nouvelle perte de balle non loin de la ligne médiane pour le brestois.

17' : Diawara fait des différences sur son côté gauche. Après un bon débordement, il tente de centrer fort au sol, sans trouver de coéquipier.

16' : Réaction des Bleuets avec Gomis, qui élimine magnifiquement un adversaire avant de tenter sa chance à l’entrée de la surface. Le ballon passe largement au-dessus.

15' : Amatucci prend sa chance

Sur le corner, le milieu italien reprend un ballon mal dégagé qui vient frôler le but français.

**13' | Premier arrêt de Patouillet

Après une nouvelle récupération haute, Camarda talonne pour Fini. Ce dernier frappe dans un angle fermé et trouve la poitrine de Patouillet, qui repousse en corner.

11' : Patouillet allonge sur un six mètres cette fois, mais la pression revient tout de même proche des cages du portier brestois.

10' : Camarda n’arrive pas à contrôler un ballon donné par Fini dans la surface. Attention aux relances côté Bleuets.

9' : Gomis a du feu dans les jambes pour sa première sélection avec les espoirs !

8' : Ça va mieux pour l’EDF qui parvient à conserver le ballon et à s’installer dans le camp italien.

7' : Le premier corner français tiré par Danois trouve Ugochukwu, qui ne parvient pas à cadrer.

6' : Patouillet et sa défense ont du mal à ressortir proprement à cause du gros pressing adverse.

5' : Diawara récupère un bon ballon au milieu et peut conserver le ballon avant de revenir en arrière.

4' : Après quatre corners consécutifs, la défense tricolore peut se dégager.

3' : L’Italie obtient un premier corner côté droit.

2' : Première possession pour les Bleuets et des duels au milieu de terrain.

1' | C’est parti !

C’est parti pour ce match entre la France et l’Italie espoirs !

18h27 | Coup d’envoi imminent

Les deux équipes sont sur le terrain, coup d’envoi imminent !

18h25 | Deux équipes en forme

La France reste sur onze matchs sans défaite, les Italiens sur six victoires consécutives.

18h20 | Le onze de départ de l’Italie

Palmisani - Comuzzo, Mané, Chiarodia, Bartesaghi - Amatucci, Lipani, Dagasso - Fini, Camarda, Cacciamani

18h15 | Le onze de départ de la France

18h10 | Bienvenue au stade Françis Le-Basser !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre la France et l’Italie espoirs. Le coup d’envoi est prévu à 18h30 au stade Françis Le-Basser du centre d’entraînement de l’OL et ses 4 800 places !