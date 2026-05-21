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Coupe de France

Ousmane Dembélé : «c’est la défaite qui m’a fait le plus mal cette saison»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Le PSG rêve de réaliser le doublé en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra battre Arsenal en finale à Budapest le 30 mai prochain. Après 6 titres gagnés sur 7, le club de la capitale est d’ores et déjà certain de faire moins bien cette saison.

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Il n’y aura pas de victoire en Coupe de France où Lens et Nice se disputent le trophée ce vendredi au Stade de France. Sorti dès les 16es de finale par le Paris FC, le PSG s’est fait piéger. «C’est dommage d’avoir été sorti en Coupe de France, c’est la défaite qui m’a fait le plus mal cette saison», reconnaît Ousmane Dembélé sur RMC.

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