Newcastle avance déjà sur le remplaçant d’Anthony Gordon

C’est la bombe de ce début de mercato 2026. Ce mercredi, la presse espagnole annonçait que le FC Barcelone avait bouclé l’arrivée de l’ailier anglais Anthony Gordon en provenance de Newcastle. Le joueur est déjà arrivé sur place pour passer sa visite médicale. Dans ce dossier, le club espagnol va débourser un joli chèque d’environ 70 millions d’euros. Et pour Newcastle, il faut désormais prendre un remplaçant pour ne pas sombrer sportivement.

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Selon la presse catalane, les Magpies auraient déjà coché le nom d’un futur remplaçant : Abde Ez. L’international marocain a réalisé une saison XXL avec le Betis, avec notamment 15 buts et 13 passes décisives en 43 matches cette saison. Selon Sport, il est clairement apprécié par la direction du club anglais qui pourrait passer à l’action. De son côté, Mundo Deportivo explique que le Barça pourrait faciliter le deal puisqu’il détient 20 % sur une future revente, et cela permettrait ainsi de compenser le montant investi sur Gordon. À suivre donc…