Barça : Samuel Umtiti comme plan B pour Manchester United ?

La suite après cette publicité

Après cinq saisons en Catalogne, l'aventure de Samuel Umtiti au FC Barcelone semble toucher à sa fin, et ce malgré un contrat jusqu'en juin 2023. Victime d'une grosse blessure au genou en début de saison, le défenseur français a dégringolé dans la hiérarchie des défenseurs et n'a disputé que 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Surtout, le Barça cherche un nouveau défenseur central, et le champion du Monde ne sera pas retenu.

Si le Français se retrouve sur le marché des transferts, les prétendants risquent d'être nombreux. Et justement, selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United a inscrit son nom dans sa liste de souhaits. Mais attention, la priorité reste tout de même Raphaël Varane, son compatriote évoluant au Real Madrid. Et en cas d'échec dans ce dossier, les Red Devils pourraient passer la vitesse supérieure pour «Big Sam».