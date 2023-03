Sporting - Arsenal : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! Le Sporting Lisbonne accueille ce jeudi, au stade José Alvalade, Arsenal dans le cadre des huitièmes de finale aller de la compétition. Une rencontre très attendue entre deux potentiels prétendants au sacre final, et qui plus est en bonne forme dans leur championnat respectif. En effet, les Gunners sont actuellement leaders de Premier League et restent sur une série de quatre victoires consécutives en championnat, dont un succès renversant face à Bournemouth le week-end dernier (3-2). De leur côté, les Lisboètes occupent la quatrième place de la Liga Portugal Bwin et sont distancés dans la course au titre mais se présentent avec une confiance au zénith puisque leur quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues se sont soldées par quatre victoires, dont trois sans encaisser de but. L’objectif est clair pour les deux formations, prendre une option pour la qualification en quart de finale avant le match retour.

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h45. Pour ce huitième de finale aller de Ligue Europa, Mikel Arteta a décidé de faire tourner son effectif en opérant plusieurs changements mais reste dans son système traditionnel, le 4-3-3. Sans grande surprise, William Saliba est aligné en défense centrale mais avec Jakub Kiwior. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Fabio Vieira et Jorginho, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Reiss Nelson sont titulaires en attaque. Les locaux évoluent de leur côté dans un schéma articulé en 3-4-2-1, souvent utilisé par Ruben Amorim cette saison. Véritable fer de lance de la formation lusitanienne, Pedro Gonçalves est aligné au milieu de terrain aux côtés de Hidemasa Morita, devant une défense composée de Gonçalo Inacio, Sebastian Coates et Jerry St Juste. Paulinho, Francisco Trincao et Marcus Edwards forment l’attaque lisboète.

Compositions des équipes :

Sporting : Adan - St Juste, Coates, Inacio - Esgaio, Gonçalves, Morita, Reis - Edwards, Paulinho, Trincao

Arsenal : Turner - White, Saliba, Kiwior, Zinchenko - Jorginho, Xhaka, Vieira - Nelson,Saka, Martinelli