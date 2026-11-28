Encore lui ! Alors que le Stade Rennais officialisait ce vendredi soir le départ de Franck Haise au lendemain d’une nouvelle débâcle à Nimègue en Ligue Europa (1-3), son attaquant prêté au Racing Santander, Yassir Zabiri, a remis le couvert en Liga deux heures plus tard. Sur la pelouse de Levante, l’international marocain a délivré les siens d’une frappe croisée du gauche à la 80e minute (victoire 3-1), trouvant ainsi le chemin des filets pour la troisième rencontre consécutive et portant son compteur personnel à 12 réalisations en 14 apparitions.

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Accompagné par le doublé de Pablo Garcia (66e, 90e+5), le buteur permet au promu espagnol de grimper provisoirement à une surprenante sixième place du classement. Troisième meilleur artificier du championnat derrière Raphinha (15 buts) et Kylian Mbappé (13 buts), Zabiri affiche une efficacité redoutable qui fait cruellement défaut à Rennes, englué dans une panne offensive avec seulement trois buts inscrits lors de ses quatre dernières sorties…