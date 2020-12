LOSC : Christophe Galtier veut évoquer son avenir avec Olivier Létang

La suite après cette publicité

«Avant de commencer la conférence de presse, merci d'être là, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne répondrai qu'aux questions concernant le match, rien que le match, la préparation du match, les équipes, le jeu, les compositions d'équipes. Concernant la nouvelle gouvernance, le changement de propriétaire, le rachat du club, le président s'exprimera sûrement dans la semaine. Je ne répondrai à aucune question». Par cette déclaration solennelle, Christophe Galtier a lancé la conférence de presse d'avant-choc contre le Paris Saint-Germain (dimanche, 21h00), et douché les espoirs des journalistes qui espéraient recueillir le sentiment du coach du LOSC, qui, il y a quelques jours encore, liait son avenir dans le Nord à un duo : Gérard Lopez et Luis Campos.

Hier, le LOSC SA a annoncé «la finalisation du transfert de propriété de la société Victory Soccer Limited, propriété de Gérard Lopez, à Callisto Sporting S.à.r.l. (« Callisto »), propriété de Merlyn Partners SCSp (« Merlyn »)». En d'autres termes : le LOSC a changé de propriétaire. Suite à ce changement, Gérard Lopez, et Luis Campos ont quitté le club avec effet immédiat. Marc Ingla, qui avait démissionné de ses fonctions de Directeur Général, reste lui au conseil d’administration. Quant au nouveau président, il s'agit du bien nommé Olivier Létang, vieille connaissance du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais. Au milieu de ce marasme, Christophe Galtier a lui un match à préparer. Et non des moindre. La réception du Paris Saint-Germain.

«Il faudra voir à l'usage si nous sommes compatibles»

Forcément, le coach du leader de Ligue 1 avait envie que son groupe reste focalisé sur l'objectif du weekend. Le visage marqué, le messager est venu l'expliquer calmement. «Je crois qu'il est très important de par ma fonction et mon rôle de ne parler que du match. Je veux qu'il y ait un focus sur le match. Je ne veux pas m'éparpiller, dépenser de l'énergie sur autre chose que le match. On aura le temps avec Olivier (Létang, ndlr), le nouveau président, de parler du projet et des autres sujets. Mais à 24h de la réception de Paris, vu notre situation sportive, je veux mettre de côté l'actualité du club et mettre en avant le match.» Pour la première fois, Christophe Galtier nommait son nouveau président. Lui qui, toujours très détaché, niait quelques instants plus tard avoir souhaité la bienvenue à son nouveau boss dans le communiqué publié la veille. «Je n'ai rien dit. Point à la ligne. Parlons du match».

Phrase attribuée à Christophe Galtier dans le communiqué du rachat du LOSC : « Je suis très heureux d'accueillir Olivier en tant que nouveau président. Olivier a réalisé un travail remarquable à Reims, Paris et Rennes et je crois qu'avec lui, nous allons passer encore plus de bons moments ! »

Sur la vente, Christophe Galtier aura bien voulu évoquer l'atmosphère qui règne au sein de son groupe depuis l'annonce. «On est concentré, les joueurs sont très concentrés sur le match, on a eu trois jours pour se préparer. Les joueurs sont focalisés sur le match, sur l'enjeu, l'exposition. Et nous, le staff on est sur la préparation de cette rencontre, car demain soir c'est un grand rendez-vous.» Sur le sujet, Christophe Galtier voudra enfin aborder son cas personnel. En fin de contrat en 2022, le coach des Dogues avait récemment fait part de ses doutes sur la continuité du projet en l'absence de Luis Campos. Le dirigeant portugais désormais officiellement parti, la question de l'avenir de l'entraîneur se pose. Interrogé sur sa volonté de poursuivre au club, Christophe Galtier a répondu franchement.

«Effectivement, je suis sous contrat jusqu'en 2022 avec le LOSC. J'aurai automatiquement une discussion, des échanges avec Olivier, et peut être le propriétaire du club, pour savoir quelles sont leurs intentions. Je n'ai aucune volonté de mettre une pression sur qui que ce soit, mais il faudra voir à l'usage si nous sommes compatibles, si les objectifs du club correspondent à ce que je peux atteindre. Il y aura des échanges permanents. Je comprends qu'Olivier sera très présent à Luchin, on aura le temps de se poser et d'échanger. Ça ne me remet pas en cause la fin de mon contrat en 2022,» a déclaré l'entraîneur arrivé à Lille en 2017. Après Gérard Lopez et Luis Campos, le troisième membre du trio magique quittera-t-il le LOSC ? Réponse dans les prochaines semaines.