Franco Mastantuono serait sur le point de quitter le Real Madrid

Franco Mastantuono ne sera pas un joueur du Real Madrid cette saison. La concurrence s’annonce trop forte pour lui et un départ en prêt est préférable afin qu’il puisse jouer le plus possible. Nous vous le rapportions hier, l’Argentin a la cote sur le marché puisqu’il a reçu pas moins de 12 propositions (AC Milan, Fiorentina, AS Roma, des clubs anglais, le Stade Rennais, Villarreal notamment).

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Son désir à lui est de retourner du côté de River Plate, qui l’avait vendu aux Merengues l’été dernier pour 65 M€. On ne connaît pas encore sa future destination mais selon AS, le milieu de terrain offensif est «sur le point de partir». Il n’a pas été convoqué par José Mourinho dans la rencontre amicale qui oppose la Casa Blanca à la Fiorentina ce samedi.