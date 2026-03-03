Ousmane Dembélé et Désiré Doué nommés aux Laureus World Sports Awards

La 26e édition des Laureus World Sports Awards se déroulera le 20 avril prochain, à Madrid. Parmi les sportifs nommés, on retrouve Carlos Alcaraz (Tennis), Jannik Sinner (Tennis), Mondo Duplantis (Athlétisme), Marc Marquez (Moto), Tadej Pogacar (Cyclisme) et Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or en titre est en lice pour remporter un nouveau trophée majeur, face à d’autres athlètes de taille.

La suite après cette publicité

Également en lice, Désiré Doué figure pour le titre de Révélation Mondiale de l’Année. À noter que Paris Saint-Germain est également nommé dans la catégorie de la meilleure équipe sportive de l’année. Trois belles nominations pour le PSG. Les lauréats seront désignés par le jury sportif suprême et annoncés lors d’une soirée au palais de Cibeles à Madrid, précise les Laureus Awards.