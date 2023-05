Lens : Franck Haise s’impatiente d’affronter l’OM

La suite après cette publicité

Vainqueur de Toulouse mardi soir lors de la 33e journée de Ligue 1 (0-1), le RC Lens a réduit l’écart d’une seule petite longueur avec l’OM. Une position favorable pour les Artésiens, à trois jours de recevoir cette même équipe phocéenne, à Bollaert. Interrogé au micro de Prime Video hier soir, Franck Haise n’a d’ailleurs pas dissimulé son enthousiasme en vue de ce choc.

«C’est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c’est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer, a souligné l’entraîneur lensois, rejetant toutefois la pression sur l’adversaire. Est-ce que c’est une finale? Non, pas du tout. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d’aller chercher la première place. On est content d’être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu’il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s’en priver.»

