La Ligue 1 dévoile les grandes dates de son calendrier 2026-2027 !

La saison de Ligue 1 2025-2026 vient à peine de se terminer qu’on découvre déjà le calendrier de l’exercice suivant. Après un beau millésime qui a vu le RC Lens contester assez longtemps la suprématie du PSG et de nombreux rebondissements en haut de tableau, la Ligue de football professionnel espère vivre un cru 2026-2027 tout aussi prenant.

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Première phase avec la publication des grandes dates du calendrier, à commencer par la première journée. Qui se jouera les 21, 22 et 23 août. Pas de multiplex donc, avec des matches étalés du vendredi au dimanche. Et le champion en titre accueillera le Stade Rennais, pour un premier choc entre deux écuries européennes. Le RC Lens recevra Auxerre, l’OM accueillera Strasbourg pour un match déjà bouillant et l’OL se déplacera à Toulouse. Les deux promus, Troyes et Le Mans, démarreront la saison à domicile, respectivement contre le Paris FC et Brest.

Les grosses affiches

Le PSG aura droit à un gros début de saison puisqu’après avoir accueilli Rennes, il se rendra le 30 août sur la pelouse du LOSC, qualifié en Ligue des Champions. Puis le 20 septembre, il y aura le premier Classique avec un déplacement à Marseille pour affronter l’OM. De quoi vite se mettre dans le bain ! Le premier Olympico aura lieu le 13 décembre, à Lyon (retour au Vélodrome le 21 mars 2027). Lens accueillera le PSG le 3 janvier avant de se rendre au Parc le 28 février. L’aller et le retour seront donc particulièrement rapprochés.

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LA CREME DE LA CREME 🍦 pic.twitter.com/R93LpGfC11 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 10, 2026

La Ligue 1 a également publié la date des derbys les plus enflammés. Celui du Nord, entre le LOSC et le RC Lens (aller le 31 octobre, retour 20 mars), celui de la Côte d’Azur entre l’AS Monaco et l’OGC Nice (aller le 2 janvier, retour le 22 mai) ou encore le derby parisien, entre le PSG et le PFC (aller le 12 décembre et retour le 3 avril).

On s’intéresse également au programme de la 34e et dernière journée, qui donnera lieu à un multiplex de folie et à la fin du suspense. Pas de gros choc à noter, mais probablement des matches à fort enjeu pour le maintien et pour la qualification pour les places européennes. Vous pourrez retrouver le calendrier complet, club par club, sur l’application Ligue 1.