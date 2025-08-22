OM : la prise de parole très attendue de Frank McCourt

Sa parole est rare, et ses mots sont pesés. À la veille de la réception du Paris FC au Vélodrome, rencontre pour laquelle il est d’ailleurs attendu en tribunes, Franck McCourt a pris la parole par le biais d’un communiqué publié ce vendredi soir. Le propriétaire de l’OM y exprime son entière confiance pour sa direction, en nommant son président Pablo Longoria, son directeur du football Medhi Benatia, ainsi que son entraîneur Roberto De Zerbi.

Un timing qui a du sens, une semaine après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui n’est toutefois pas mentionnée explicitement dans le communiqué. Mais depuis cet incident, beaucoup de choses se sont passées : les deux joueurs ont été invités à se trouver un nouveau club, et les prises de parole se sont aussi multipliées, entre les sorties de Pablo Longoria et Medhi Benatia, les attaques de Véronique Rabiot contre les dirigeants marseillais, ou encore la réponse de Roberto De Zerbi.

McCourt est derrière sa direction

Pour McCourt, ce communiqué est donc une façon de rappeler son soutien pour sa direction, actuellement secouée dans tous les sens : «j’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club, peut-on lire dans le communiqué relayé par l’AFP. La gestion (du club) repose sur des valeurs fondamentales: humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée.»

«A l’aube d’une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l’Olympique de Marseille et faire ce qu’il faut pour gagner sur le terrain», conclut le patron marseillais. Ses dirigeants apprécieront, alors que l’épisode Rowe - Rabiot est censé rappeler la prééminence de l’institution. Le premier va rejoindre Bologne, tandis que le second n’a pas encore tranché.