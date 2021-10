AS Rome : José Mourinho content de ses joueurs malgré la défaite à Turin

Sur la pelouse de l'Allianz Stadium, l'AS Rome a concédé une défaite frustrante face à la Juventus Turin (0-1) dans le cadre de la 8e journée de Serie A. Néanmoins, l'entraîneur portugais José Mourinho veut ressortir le positif de la prestation de ses joueurs : « si je dois regarder le projet et la croissance de l'équipe, je dois dire que l'équipe qui méritait de gagner a perdu. Je tiens à féliciter tous mes joueurs, l'organisation et le département médical qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour récupérer des joueurs blessés comme Abraham. Nous méritons au moins un match nul, même si j'ai dit à la mi-temps que cela ne se terminerait pas par un match nul de toute façon », a-t-il affirmé dans des propos récoltés par La Gazzetta dello Sport.

De plus, le Special One n'a pas voulu commenter l'épisode du pénalty sifflé par l'arbitre malgré le but de Tammy Abraham juste derrière, sans accabler son Français Jordan Veretout pour son raté à 11 mètres : « Je veux plutôt essayer de me concentrer sur tout ce que l'équipe a fait. Je confirme également que le quatrième arbitre m'a dit qu'il n'y avait pas d'avantage sur le pénalty, donc je ne veux pas en discuter davantage. [...] La hiérarchie est claire : Veretout est le premier tireur de penalty, Pellegrini est le deuxième et Abraham est le troisième, même si les choses peuvent changer sur le moment. Mais j'ai vu une grande prestation de la part de Tammy et Jordan. »