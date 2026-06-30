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Frank Lampard prolonge à Coventry City

Par Matthieu Margueritte
1 min.
lampard @Maxppp

Frank Lampard récolte les fruits de son travail. Nommé à la tête de Coventry City en novembre 2024, l’ancien milieu de terrain légendaire de Chelsea a réussi à faire monter le club anglais en Premier League. En récompense, les Sky Blues viennent de lui offrir deux années de contrat supplémentaires.

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«Coventry City a le plaisir d’annoncer que son entraîneur principal, Frank Lampard, a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029. Âgé de 48 ans, il connaît une période très fructueuse depuis sa prise de fonction en novembre 2024. Après avoir fait passer l’équipe de la 17e place aux barrages dès sa première saison, Lampard a ensuite mené le club au titre de champion du Sky Bet Championship la saison dernière, assurant ainsi notre retour en Premier League pour la première fois en 25 ans», indique le club anglais.

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