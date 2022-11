La Liga charge violemment les promoteurs de la Super League !

La suite après cette publicité

«Certains ne se rendent pas compte des dommages économiques qu'ils causeront au football national, pour bénéficier à deux. Pourquoi n'écoutent-ils et ne croient-ils que ceux qu’ils ont l’habitude de croire ?» Voici ce que déclarait dernièrement Javier Tebas, le patron du championnat espagnol, en croisade depuis plusieurs mois contre la Super League. Un projet visant à créer un nouveau championnat d’élite regroupant les meilleures équipes du continent. Démantelé, 48h seulement après sa création, ce dessein reste malgré tout (encore) porté par certains cadors européens. Ainsi, le Real Madrid, la Juventus Turin et le Barça, dans une moindre mesure depuis le rétropédalage de Joan Laporta, s'accrochent à l'idée de voir cette compétition émerger.

Dans cette optique, Bernd Reichart, PDG d’A22 Sports Management - société, basée en Espagne, qui a été créée dans le but de parrainer ce projet de Super League - souhaite d'ailleurs rouvrir le débat avec l'Union des Associations Européennes de Football. Avant-hier, le nouveau patron du projet de la Super League, qui souhaite lancer la compétition à l'horizon 2024-2025. annonçait, ainsi, qu'il allait se rendre au siège de l'instance dirigeante du football européen à Nyon, en Suisse, pour discuter avec les dirigeants de l'UEFA de ce projet, qui avait été dévoilé au grand jour en avril 2021. «Je serai la semaine prochaine à Nyon pour discuter avec l’UEFA. C’est ma conception du dialogue : écouter l’autre partie et avoir des discussions contradictoires, car nous ne pourrons certainement pas être d’accord sur tout», assurait l'homme de 48 ans dans le podcast Einfach mal Luppen de Toni Kroos.

La Liga balaye les arguments de Florentino Pérez et Andrea Agnelli !

Face à cette tentative de relance, la Liga, qui avait déjà menacé de faire grève, a décidé, ce vendredi, d'entamer une campagne de communication offensive pour dénoncer la volonté des promoteurs de la Super League de faire revivre cette compétition décriée. «Tout le football européen s'est positionné contre [ce] modèle fermé, égoïste et élitiste. Désormais, les promoteurs de la Super League essayent de maquiller leur format, expliquant qu'ils n'ont pas encore de modèle fixe, mais qu'il sera inclusif et ouvert. Nous savons que c'est faux et qu'ils veulent présenter un format semi-fermé similaire», s'indigne, tout d'abord, la Liga dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues. Chiffres à l'appui, l'instance qui régit le football professionnel espagnol s'est ensuite laissée aller à un réquisitoire visant à démonter les arguments des présidents Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus), acteurs principaux de la Super League.

Dans cette optique, la Liga dénonce notamment une «fake news» sur la question de la supposée incapacité du football à séduire les jeunes. À ce titre, l'instance s'appuie sur des données de TikTok : «60% des utilisateurs consomment du football, qui est le contenu sportif le plus regardé sur cette plateforme», avant de conclure : «la Super League indique qu'elle veut créer une compétition plus excitante, alors qu'elle proposera toujours les mêmes affiches, transformant l'extraordinaire en ordinaire, avec moins d'intérêt que les compétitions européennes actuelles où il existe des surprises, des affiches jamais vues auparavant et des émotions sans équivalent. Les promoteurs de la Super League doivent respecter la volonté de tous les fans et citoyens européens, alors que le Conseil de l'Europe s'est positionné contre la Super League et que le Parlement européen défend un modèle ouvert et démocratique basé sur la méritocratie». Pour rappel, un litige est, aujourd'hui, ouvert pour abus de position dominante de la part de l'UEFA. Dans ce sens, l'avocat général de la Cour de la justice de l'Union européenne (CJUE) devrait rendre un avis consultatif le 15 décembre prochain, avant une décision finale en 2023.