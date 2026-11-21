Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur sans faute en Régional 1. Face à l’ES Boulazac ce samedi, les joueurs d’Arnaud Cormier ont enchaîné une sixième victoire en autant de rencontres (3-2). Une rencontre qui sentait bon la nostalgie chez les supporters bordelais puisque le coup d’envoi était donné par un certain Marc Planus, tandis que Benoît Trémoulinas, revenu au club cette semaine plus de neuf après sa retraite, jouait son premier match.

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Joffrey Bazié inscrivait son deuxième but pour son deuxième match avec les Girondins sur une passe décisive de Driss Trichard et au bout d’une longue séquence de possession (27e, 1-0). Walid Koutar égalisait sur penalty (45e, 1-1) mais les Bordelais faisaient la décision ensuite la décision en trois minutes. Ahmadou Souane donnait l’avantage à son équipe sous les yeux des 10 132 spectateurs présent au Stade Matmut (46e, 2-1), puis Steve Shamal terminait le travail (62e, 3-1). Malgré la réduction de l’écart de Cheikh Sidibé (70e, 3-2), Bordeaux s’impose et passe leader du championnat. Le tout, avec un, deux, voire trois matchs en moins sur certains poursuivants.