Le couperet est tombé : Désiré Doué sera absent pendant plusieurs mois à cause d’une rupture des ligaments croisés. Ce dimanche, l’Equipe de France a apporté son soutien à Désiré Doué après sa blessure au genou droit survenue ce samedi avec le Paris Saint-Germain.

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Une mauvaise nouvelle pour le joueur, qui devra désormais prendre son mal en patience avant de pouvoir retrouver les terrains et poursuivre sa progression. Sur ses réseaux sociaux, les Bleus ont publié un message de soutien à leur coéquipier : «bon rétablissement Désiré, on est tous avec toi ! Tu vas revenir plus fort». Un message classe qui illustre le soutien de la sélection française envers le Parisien dans cette période difficile. Pour rappel, il était devenu un titulaire aux yeux de Zinedine Zidane ces dernière semaines.