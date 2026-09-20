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Premier League

Manchester City : le très beau but de Rayan Cherki contre Sunderland

Par Sasha Nahon
1 min.
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp
Man City 5-3 Sunderland

Rayan Cherki s’est illustré face à Sunderland lors de la cinquième journée de Premier League. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le Français a profité d’un cafouillage dans la surface adverse à la 29e minute. Après avoir récupéré le ballon, Cherki s’est décalé sur son pied droit, son mauvais pied, avant de croiser parfaitement sa frappe pour tromper le gardien et permettre à Manchester City de reprendre l’avantage (2-1).

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L’avantage des Citizens n’a toutefois duré que quatre minutes puisque Brian Brobbey a rapidement égalisé en signant un doublé (2-2). L’attaquant de Sunderland inscrit ainsi son troisième but de la saison en Premier League et enchaîne après avoir également marqué cette semaine contre Norwich en EFL Cup.

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