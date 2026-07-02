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Coupe du Monde 2026 : la stat’ défensive étonnante de Kylian Mbappé

Par Tom Courel
1 min.

À l’heure actuelle, il est difficile de faire mieux. En effet, Kylian Mbappé a écrasé ses adversaires durant cette entame de Coupe du Monde 2026. Auteur de trois doublés en quatre matchs, le capitaine de l’équipe de France a fait taire les critiques après une saison blanche au Real Madrid. Seulement voilà, il n’existe pas que le travail offensif sur un terrain. Et le job consistant à aider ses coéquipiers en phase défensive est tout aussi important. Dans ce contexte, l’attaquant a parfois du mal et est donc souvent critiqué en Espagne.

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Cependant, depuis le début du Mondial sur le sol américain, le buteur semble faire des efforts remarquables. 100 pressings sur les joueurs adverses ont été effectués de sa part, et son travail a même permis aux adversaires de perdre 14 ballons. Mieux encore, le joueur de 27 ans est actuellement à 23,81 pressings par match, alors qu’en Liga, nous pouvons en compter que 10,40 pressings. Chiper le cuir aux adversaires est également une réussite pour lui au Mondial, car il le réussit 3,33 fois contre seulement 2,17 fois de l’autre côté des Pyrénées.

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