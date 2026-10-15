Ligue Europa Conférence : Monaco assure encore, l’Ajax tombe face à Hajduk Split

L’AS Monaco poursuit sa belle aventure européenne ! En déplacement sur la pelouse du CSKA Sofia ce jeudi soir en Ligue Conférence, le club de la Principauté a rapidement imposé sa supériorité, porté par un Paris Brunner une nouvelle fois très adroit devant le but et qui a délivré les siens après quelques minutes. Dangereux en contre-attaque, les Monégasques ont trouvé la faille sur une action initiée par Ansu Fati. Après un relais de Takumi Minamino et une tentative contrée de Stanis Idumbo, le ballon revenait dans les pieds de Brunner, qui ne se faisait pas prier pour expédier une frappe du droit sous la barre. Une ouverture du score qui récompensait l’efficacité offensive des hommes de la Principauté, particulièrement tranchants dans les transitions.

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Et Monaco ne comptait pas s’arrêter là. Avant même la pause, les visiteurs faisaient le break sur une nouvelle transition parfaitement négociée. Après une récupération de Sadibou Sané, Minamino lançait le contre et combinait avec Paris Brunner, avant qu’Ansu Fati ne conclue l’action d’un contrôle du droit suivi d’une frappe du gauche dans la surface. Avec deux buts d’avance à la mi-temps, les Monégasques avaient fait le plus dur. Si le CSKA Sofia parvenait ensuite à réduire l’écart, cette réaction ne faisait pas réellement trembler une formation monégasque globalement maîtresse de son sujet, capable de gérer son avantage et de faire parler son efficacité offensive. Avec ce précieux succès, Monaco continue sa belle campagne européenne.

Le Panathinaïkos assure, pas l’Ajax

L’Ajax Amsterdam a notamment vécu une soirée compliquée en Ligue Conférence. En déplacement sur la pelouse de l’Hajduk Split, le club néerlandais s’est fait surprendre (2-1), concédant une défaite décevante face aux Croates. A l’inverse, le Panathinaïkos d’Azzedine Ounahi a assuré l’essentiel en dominant le Borac Banja Luka (2-1). Trabzonspor a également réalisé une belle opération à l’extérieur en s’imposant sur la pelouse de KuPS (4-2), tandis que l’Étoile Rouge de Belgrade a pris le dessus sur Lugano (2-1). Dans les autres rencontres de la soirée, le Mjällby AIF n’a pas tremblé face à l’Inter Escaldes (2-0), tandis que l’Universitatea Craiova a créé la surprise en prenant le meilleur sur Getafe (1-0).

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En revanche, La Gantoise et Aarhus se sont neutralisés sans parvenir à trouver le chemin des filets (0-0). Même constat pour Egnatia et Midtjylland, qui se sont quittés sur un match nul (1-1), tout comme le Riga FC et le Kairat Almaty (1-1). Une soirée riche en résultats contrastés pour cette première journée de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Les résultats de 18h45 :