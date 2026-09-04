Après Deadpool, Wolverine veut investir dans un club de Championship

En deuxième division anglaise, la Championship, on sait que le club gallois de Wrexham est détenu par l’acteur américain Ryan Reynolds. Ce dernier est notamment connu pour incarner le personnage de Deadpool au cinéma. Son ami, l’acteur australien Hugh Jackman envisage également d’investir dans un club de football.

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Celui qui incarne le personnage de Wolverine au grand écran est un fan du club de Norwich City depuis petit et a failli investir en 2011 dans le club. Il a confirmé vouloir le faire désormais dans un entretien pour talkSport : «je suis très, très intéressé et j’en parle justement en ce moment. J’ai reçu une lettre il y a environ un an qui me demandait, étant un grand fan de Norwich City, si je serais intéressé par un rôle d’investisseur en tant que petit actionnaire. J’ai dit : “Je pense que c’est un peu exagéré, je suis allé à Carrow Road une seule fois, ma mère m’y a emmené”, alors j’ai décidé de ne pas investir. Et depuis, ils sont en pleine ascension, alors qu’est-ce que j’en sais ? On est sur une bonne lancée. Je suis allé à Carrow Road à quelques reprises, j’adore les Canaries, et cette année, on va monter en division supérieure. C’est ma prédiction. Je prévois que Norwich et Wrexham seront promus cette année.»