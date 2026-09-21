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Algérie : Adil Bourabaa appelé suite au forfait de Nabil Bentaleb

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
bourabaa @Maxppp

Au vu de son début de saison, c’est mérité. Initialement absent de la première liste de Brahim Hemdani en tant que sélectionneur de l’Algérie, Adil Bourabaa avait été appelé avec les U23 algériens, dont il est le capitaine. Auteur d’un début de saison magistral avec Le Mans et joueur le plus décisif de Ligue 1 avec trois buts et deux passes décisives en 5 matches, Bourabaa a finalement été promu.

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En effet, suite au forfait de dernière minute de Nabil Bentaleb, Hemdani a décidé de convoquer le maître à jouer manceau de 21 ans. Une première pour le natif de Drancy qui va découvrir l’équipe première des Fennecs avec l’intention de s’installer sur la durée. Pour rappel, l’Algérie va prendre part aux qualifications à la prochaine CAN avec un match face à la Zambie vendredi puis face au Burundi mardi prochain. Un amical face au Niger est aussi prévu le 6 octobre.

Pub. le - MAJ le
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